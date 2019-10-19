Son Dakika Haberleri: Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu
Son Dakika Güncel Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

1 saat önce

Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden olduKazakistan, (DHA) ? Kazakistan'da 4 yaşındaki bir çocuk bir anda caddeye fırladı ve babası da arkasından oğlunu tutmak için caddeye atladı.

Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Kazakistan, (DHA) ? Kazakistan'da 4 yaşındaki bir çocuk bir anda caddeye fırladı ve babası da arkasından oğlunu tutmak için caddeye atladı. Ancak ikisi de otobüsün altında kaldı. Kazada babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, Kızılorda şehrinde 2 gün önce meydana geldi. 4 yaşında bir çocuk karşıya geçmek için bir anda caddeye fırladı. Çocuğun babası da oğlunu tutmak için arkasından caddeye atladı. Ancak baba ve oğlu o sırada seyir halinde olan bir otobüsün altında kaldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 4 yaşındaki çocuğun da yoğun bakımda olduğu belirtildi. Olay anı ise otobüsteki kameraya yansıdı.

Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Kazakistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
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