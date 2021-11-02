Dün saat 15.30 sıralarında Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre karşıya geçmek için kaldırıma üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada İ.K.'nın kullandığıhafriyat kamyonuna kafasını çarptı.
O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bir anda dengesini kaybetti! Kamyonun altında kaldığı görüntüler saniye saniye kamerada - Son Dakika