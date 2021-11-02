Bir anda dengesini kaybetti! Kamyonun altında kaldığı görüntüler saniye saniye kamerada - Son Dakika

Dün saat 15.30 sıralarında Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre karşıya geçmek için kaldırıma üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada İ.K.'nın kullandığıhafriyat kamyonuna kafasını çarptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.