Son Dakika Haberleri: Bir anda dumanlar çıkan fritözü itfaiye ekipleri söndürdü
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Bir anda dumanlar çıkan fritözü itfaiye ekipleri söndürdü

1 saat önce

Bilecik'te bir işyerinde tutuşan fritözü itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Bir anda dumanlar çıkan fritözü itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]
Bilecik'te bir işyerinde tutuşan fritözü itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde bir fast food dükkanından patates kızartmak için kullanılan fritözden birden dumanlar çıkmaya başladı. Olayı hemen itfaiye ekiplerine bildiren fast food sahibi hemen kendini dışarı attı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri fritözden çıkan dumanlara müdahale ederek söndürdü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
Bilecik, İtfaiye, 3. Sayfa
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