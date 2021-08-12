Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.
Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika