Bir anda kıyıya vurdular

Edirne'nin Enez ilçesinde tatillerini geçiren vatandaşlar, kıyıya vuran mavi deniz canlılarını görünce büyük panik yaşadı.

Edirne'nin Enez ilçesinde tatillerini geçiren vatandaşlar, kıyıya vuran mavi deniz canlılarını görünce büyük panik yaşadı. Çevredeki balıkçıların yardımıyla ne oldukları tespit edilen mavi deniz canlılarının, denizanası olduğu ortaya çıktı.



Edirne'nin Enez ilçesinde tatillerini geçiren vatandaşlar, kıyıya vuran mavi deniz canlılarını görünce büyük panik yaşadı. Aileler çocuklarını hemen sudan karaya çıkartıp, denizden kıyıya vuran canlıların ne olduğunu incelemeye başladı.



Gerçek ortaya çıktı: denizanası



Edirne'nin Enez ilçesinde tatillerini geçiren vatandaşlar, kıyıya vuran mavi deniz canlılarını görünce büyük panik yaşadı. Çevredeki balıkçıların yardımıyla ne oldukları tespit edilen mavi deniz canlılarının, denizanası olduğu ortaya çıktı.



Bölgede balıkçılık yapan Resul Oruçoğlu, "Bunlar denizanası çeşitlerinden sadece birisi. Genelde derin sularda yaşarlar. Dün ki fırtına ve şiddetli yağışla beraber kıyıya geldiklerini tahmin ediyoruz. Mavi denizanası olarak biliniyorlar. Boyutları biraz büyük olduğu için korkutucu gözükebiliyor ancak zararlı olmadığını düşüyoruz. Yine yetkililerin araştırma yapıp bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Tatilciler tedirgin" dedi. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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