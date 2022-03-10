Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu - Son Dakika
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Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu

10.03.2022 18:25

İstanbul'un Fatih ilçesinde kız arkadaşını rehin alan şahıs, polislerin ayağından vurmasıyla etkisiz hale getirildi. Şahsın 1 buçuk aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla böyle bir olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan olay anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Fatih ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHINI BIRAKMAYINCA VURULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı. Bunun üzerine polis ekipleri de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Halüsinasyonlar gören paranoyak şahıs, kız arkadaşını rehin alınca polis tarafından vuruldu! O anlar kamerada

1 BUÇUK AYDIR HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORMUŞ

Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Halüsinasyonlar gören paranoyak şahıs, kız arkadaşını rehin alınca polis tarafından vuruldu! O anlar kamerada
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Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu - Son Dakika
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