Bir anda kız arkadaşını rehin aldı! Halüsinasyon gören şahıs, polis tarafında ayağından vuruldu - Son Dakika

Fatih ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir şahıs yolda yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHINI BIRAKMAYINCA VURULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen şüpheli şahıs silahını bırakmadı. Bunun üzerine polis ekipleri de şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

1 BUÇUK AYDIR HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORMUŞ

Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın 1,5 aydır halüsinasyonlar gördüğü ve takip edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın ardından şahısın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahsın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kameraya yansıdı.