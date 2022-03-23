Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika
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Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı

23.03.2022 14:09
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Antalya'da hızla seyir halinde olan bir araç sağ ve sola manevra yaptıktan sonra önündeki araca çarptı.

Antalya'da hızla seyir halinde olan bir araç sağ ve sola manevra yaptıktan sonra önündeki araca çarptı. Kazada araç takla atarken, çarpan sürücünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde seyir halinde olan Y.Ü.'nün kontrolünde bulunan 07 D 0730 plakalı otomobile arkadan hızla gelen bir başka araç sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç sağa doğru savrularak takla attı. Kazaya karışan sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Takla atan aracı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yaralı adamın ilk müdahalesi yapıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan kaza anı ise arkadan gelen bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadan hızla bir aracın geldiği ve sağ ve sol manevrası yaptıktan sonra önündeki araca yanından çarptığı göründü. Çarpmanın şiddeti ile araç sağa doğru savrularak takla attı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı

YORUMLAR
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Antalya, Tragger, Kepez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir anda kontrolden çıkıp çarptığı diğer aracı yoldan çıkardı, arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika
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