Son Dakika Haberleri: Bir anda ortadan kaybolan avukat her yerde aranıyor

Bir anda ortadan kaybolan avukat her yerde aranıyor

2 saat önce

Denizli'de avukatlık yapan ve 17 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Burhan Ünal her yerde aranıyor.

Bir anda ortadan kaybolan avukat her yerde aranıyor, System.String[]
Denizli'de avukatlık yapan ve 17 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Burhan Ünal her yerde aranıyor.

Denizli Barosuna kayıtlı olan ve ağır ceza davalarına bakan avukat Burhan Ünal'ın en son 17 Nisan'da çocuğunu okula bırakmak için evden çıktığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Ünal'ın kullandığı aracı ise Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Otomobil içerisinde Ünal'ın cep telefonu da bulunurken, polis tarafından başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadığı aktarıldı. Ailesi ise bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak Ünal'ın bulunması için yardım istedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:53 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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