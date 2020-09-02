Bir anda ortaya çıkan hortum sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu - Son Dakika

Bir anda ortaya çıkan hortum sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan "dalaz" olarak bilinen hortum sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu.
İlçe bağlı sahil mahallesi Çevlik'te çıkan şeytan hortumu, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 dakika süren hava olayı, sahilde bulunan şemsiye ve çadırların uçmasına neden odu. Kısa süreli gerçekleşen olayda küçük çapta maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:04 - Kaynak: İHA
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