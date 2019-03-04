Son Dakika Haberleri: Bir Anda Ortaya Çıktı

Bir Anda Ortaya Çıktı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kumluca'nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel, "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor. Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu

Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:39:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Anda Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]