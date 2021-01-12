Bir anda ortaya çıktı, vatandaşlar gözlerine inanamadı - Son Dakika

Bodrum kıyılarında sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum kıyıları boşalınca deniz canlıları da kıyılara gelmeye başladı. Kıyılarda çok nadir görülen fok balıkları bile sahil kıyılarından görüntülendi. Limanlara giren fok balıkları balık avlarken görüntülendi.

Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarına son dönemlerde sık sık rastlanması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Bitez limanında görüntülenen fok balığı bu kez Bodrum Limanı'na rastlandı. Teknelerin arasında dolaşan fok, vatandaşlarca görüntülendi. Balık avlarken görüntülenen foku görenler gözlerine inanamadı.

Foku cep telefonu ile kayıt altına alan Mehmet Ünlü adlı vatandaş, yaptığı açıklamada "Bu fok, yaklaşık bir aydır Bodrum Limanı'nda. Bir aydır benim teknenin etrafında görüyorum. Bu kez kayıt altına alabildim. Limanda balık çok olduğu için burada avlanıyor. Burada keyfi de yerinde" dedi. - MUĞLA