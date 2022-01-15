Üye Girişi
Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı - Son Dakika

Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı

15.01.2022 19:16

Antalya'da annesi ve anneannesi ile birlikte bir apartmanın 4. katında yaşayan 30 yaşındaki şahıs, bir anda sinirlenip birkaç eşyayı kırdıktan sonra çığlıklar içinde kendini balkondan aşağıya bıraktı. O anlar diğer sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muratpaşa ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında annesi ve anneannesi ile beraber yaşayan Yakup E., bir anda sinirlenerek önce evi içerisinde bulunan birkaç eşyayı kırdı. Genç daha sonra balkona çıkarak bir anda kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

Annesi ve anneannesi ile birlikte yaşayan genç bir anda sinirlenip 4. kattan aşağıya atladı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şahsın yakınlarının ifadesine başvurarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Annesi ve anneannesi ile birlikte yaşayan genç bir anda sinirlenip 4. kattan aşağıya atladı

ATLAMA ANLARI KAMERADA

Diğer taraftan gencin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın aşağı atlama anları ise diğer sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların çığlıkları ve gencin düşme anları yer aldı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise sağa sola kaçtı.

YORUMLAR
500

Muratpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı - Son Dakika


Koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu         
19:08
Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'yı işgal suçlamasına yanıt: Sözleri not aldık Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'yı işgal suçlamasına yanıt: Sözleri not aldık         
17:58
Pendik'te kuzenler birbirine girdi! Biri silah kabzasıyla vurdu diğeri beton blokla karşılık verdi Pendik'te kuzenler birbirine girdi! Biri silah kabzasıyla vurdu diğeri beton blokla karşılık verdi         
16:43
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
19:16 Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı
19:08 Koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu
18:39 Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
18:39 Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz
18:24 Fenerbahçe'den yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile cesur kadro
17:56 Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
17:33 Uygunsuz paylaşımları için Işıtan Gün'den özür açıklaması
17:26 TEM yolunda korkunç kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
17:25 TikTok videosu yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
17:16 Uygunsuz paylaşımları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 19:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement