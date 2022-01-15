Bir anda sinirlenen genç 4. kattan aşağıya atladı - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında annesi ve anneannesi ile beraber yaşayan Yakup E., bir anda sinirlenerek önce evi içerisinde bulunan birkaç eşyayı kırdı. Genç daha sonra balkona çıkarak bir anda kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şahsın yakınlarının ifadesine başvurarak olayla ilgili inceleme başlattı.

ATLAMA ANLARI KAMERADA

Diğer taraftan gencin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın aşağı atlama anları ise diğer sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların çığlıkları ve gencin düşme anları yer aldı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise sağa sola kaçtı.