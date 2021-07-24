Bir anda yola fırlayan çocuğa araç çarptı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde bir anda yola fırlayan çocuğa aracın çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı kırsal Çanakçı Mahallesinin ana caddesinde 45 L 4692 plakalı aracıyla seyir halinde olan M.Ü. (44), bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki A.Ç. isimli çocuğa çarptı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. 5 yaşındaki çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - MANİSA