Bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari araç işte böyle çarptı - Son Dakika
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Bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari araç işte böyle çarptı

22.07.2022 10:23
Bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari araç işte böyle çarptı

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Park halindeki iki minibüsün arasından bir anda yola fırlayan kadına, hafif ticari aracın çarpması neticesinde refüje savrularak yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Haziran ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde; park halinde bulunan iki minibüsün arasından bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari aracın çarpması ile birlikte refüje savrularak yaralandığı an yer aldı. İkinci görüntüde, duble yol üzerinde ilerlemekte olan midibüse, arkasından gelen otobüsün çarptığı ve kontrolden çıkan midibüsün ise karşı şeride geçtiği görüldü. Bu esnada karşı şeridin boş olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari araç işte böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir anda yola fırlayan kadına hafif ticari araç işte böyle çarptı - Son Dakika
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