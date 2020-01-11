Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu - Son Dakika

Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

6 saat önce

Kayseri'de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu, System.String[]

Kayseri'de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ACP 765 plakalı otomobilinin bagajında unuttuğu eşyalarını almak için yol kenarında duran İ.Ü.'ye arkadan gelen M.T. idaresindeki 61 AAZ 340 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.Ü. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan İ.Ü., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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