Bir anlık dikkatsizlik canından ediyordu...Pres makinesine sıkıştı - Son Dakika

Bir anlık dikkatsizlik canından ediyordu...Pres makinesine sıkıştı

Gaziantep'te pres makinasına sıkışan işçi 1 saatlik çalışmaya kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te pres makinasına ayaklarını kaptıran işçi itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada pres makinasında çalışan Akın B. bir anlık dikkatsizlik sonucu ayaklarını pres makinasına kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçiler makinayı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Makina kesilerek kurtarıldı

Bilinci açık olan Akın B'ye yapılan ilk müdahalenin ardından kurtarma çalışması başlatıldı. OSB ve Büyükşehir Belediyeye bağlı itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu pres makinasının kesilmesiyle yaralı işçi kurtarıldı. Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Akın B. hastaneye sevk edildi. Akın B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.