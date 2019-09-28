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Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu

17 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada arkadan gelen motosikletli çarparak yaralandı.

Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada arkadan gelen motosikletli çarparak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük mahallesi Miralay Nazım Bey bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun sağına yanaşan bir sürücü, araçtan inmek için otomobilin kapısını açtığı sırada arkadan gelen motosikletli kapıya çarptı. Yola savrulan motosikletli; yanından geçen otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtulurken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Yaralı şahıs, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza anında orada bulunan bir vatandaş, park eden aracın sürücüsünün kapısını açınca motosiklet sürücüsünün kapıya çarptığını, daha sonra yaralının yardımına koştuğunu söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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