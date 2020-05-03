Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Kırıkkale'de trafik kazası kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.

Mobese kameralarınca kaydedilen görüntü, merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki bir kavşakta kaydedildi. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte orta şeritte seyir halindeki bir otomobil, yeşil ışığı geçtikten hemen sonra sol şeride geçmek istiyor. Hatalı dönüş yapan araca, sol şeritten gelen başka bir araç hızla çarpıyor. Maddi hasarın meydana geldiği kazada kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak duruyor.

KGYS tarafından kaydedilen kazanın sürücünün bir anlık hatasından kaynaklandığı gözler önüne seriliyor.