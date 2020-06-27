Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza 01.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 4843 sokakta meydana geldi. Özgür D. idaresindeki 45 AN 092 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu park halindeki 45 AAN 427 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçlarda madi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. - MANİSA

Cumhuriyet Mahallesi, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 01:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika
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