Son dakika haberi | Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu... İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu... İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

25.06.2022 14:29
Son dakika haberi | Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu... İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberleri... Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu.

Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu... İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Göçer idaresindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile Hasan Doğan yönetimindeki 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan Furkan Gözer idaresindeki otomobil, kaldırıma çıkarak ters döndü. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada Hasan (50), Taha (47), Yasin Doğan ve Furkan Göçer yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracının durumunu gören bir yaralıyı ise polisler sakinleştirdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde 161. Sokak'tan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptığı görülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bir anlık dikkatsizlik faciayla son buldu... İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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