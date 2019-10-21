Son Dakika Haberleri: Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu
Son Dakika 3. Sayfa Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

1 saat önce

Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu Sivas'ta bir kişi arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldıSİVAS - Sivas'ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak...

Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

Sivas'ta bir kişi arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Dikilitaş caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, arkadaşıyla aralarında yaşanan tartışma sonrası arkadaşına ait 3 cep telefonunu kırarak çöpe attı. Arkadaşının karakola giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Canpolat'a ulaştı. Ekipler Canpolat'ın çöpe attığı telefonları bulmasını istedi. Polis ekipleri eşliğinde 3 konteyneri boşaltarak 1 saat boyunca telefonları aradı. Uzun uğraşlar sonrası cep telefonlarından 1'ini bulabildi. Canpolat'ın çöpleri karıştırdığı anları çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.

"Çöpü tek tek karıştırdım bulamadım"

Arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası telefonları çöpe attığını belirten Canpolat, "Bir tartışma oldu ardından telefonları çöpe attım. Şimdi telefonları bulmaya çalıştım. Çöpü tek tek karıştırdım ama bulamadım" dedi.

Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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