HDP önünde evat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu.
HDP önünde evat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan R.E. güvenlik güçlerine teslim oldu. R.E. ile birlikte 14 aile evladına kavuşmuş oldu
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7.07.2020 11:51:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir anne daha evladına kavuştu - Son Dakika