Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi - Son Dakika

Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi

02.02.2021 11:16

- Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır'da 1 yıl önce erkek arkadaşı ile birlikte kaçan genç kızın, kaçtığı kişinin ailesi tarafından zorla tutulduğu iddia edildi Evladına kavuşmak için 1 yıldır çalmadık kapı bırakmayan acılı anne, kızına kavuşmak için yetkililerden...

- Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi

Diyarbakır'da 1 yıl önce erkek arkadaşı ile birlikte kaçan genç kızın, kaçtığı kişinin ailesi tarafından zorla tutulduğu iddia edildi

Evladına kavuşmak için 1 yıldır çalmadık kapı bırakmayan acılı anne, kızına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Yüksel A.'nın 15 yaşındaki kızı Hidayet, yaklaşık 1 yıl önce erkek arkadaşıyla kaçtı. Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı anne, evladına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Olay, yaklaşık 1 yıl önce Eğil ilçesi Balaman köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Hidayet A., erkek arkadaşı Yusuf D. ile kaçtı. Hidayet A.'nın annesi Yüksel A., kızını Yusuf D.'nin babası Şevket D. ve annesi Hatun D.'den defalarca istediğini, her seferinde, 'Gelin sorunumuzu örf adetle çözelim. Yoksa kızınızı vermeyeceğiz, kızınızı görmeyeceksiniz' cevabını aldığını ileri sürdü.

"Kızımı bana getirsinler ben onu okutacağım"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Yüksel A., jandarmanın birkaç kere köye gittiğini, ama köylülerin akraba olduğu için kızın yerini jandarmaya söylemediklerini savundu. Yetkililerden kızının geri getirilmesini isteyen acılı anne Hidayet'i okutacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanlığından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hepsinden yardım istiyorum. Ne olur kızımı bana geri getirin ben kızı istiyorum. Ben onu okutacağım" dedi.

Kaçırılan kızın kuzeni Mehmet A. ise "Yüreği yaralı anne bir yıldır kızını bulamıyor. Cumhurbaşkanımızdan, yetkili kurumlardan yardım istiyoruz. Bu yüreği yaralı annenin kızı neredeyse ortaya çıkarılsın. Kızı kaçıran Yusuf D.'nin babası Şevket D. ve annesi Hatun D.'nin bu kızı mutlaka ortaya çıkarması gerekiyor. Kızdan bir türlü haber alamıyoruz. Biz sadece bu yüreği yaralı annenin kızının bulunması için adalet istiyoruz" diye konuştu.

Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi
Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi
Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi
Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi - Son Dakika


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