Son dakika haber... Yaşlı kadının çocukların parkta oyun oynamasına izin vermediği iddiaları karakolda bitti - Son Dakika

Yaşlı kadının çocukların parkta oyun oynamasına izin vermediği iddiaları karakolda bitti

Bu parkta çocuklar kendilerine izin veriliyorsa oyun oynayabiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da evlerinin önündeki parkta çocukların oynamasına izin vermediği iddia edilen kadın ile komşuları arasında çıkan kavga karakolda bitti. Çocuğunun parka girmesine izin verilmediğini öne süren anne, yasakçı kadından şikayetçi olurken yaşananlardan dolayı 3 yaşındaki oğlunun da psikolojisinin bozulduğunu ve insanlardan kaçmaya başladığını savundu.

Olay, Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nden meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan T.Y., isimli kadın evlerinin önündeki İsmail Kemal Aşkar Parkı'nda çocukların çimlere bastığı gerekçesi ile girmelerine izin vermeyerek, parktan kovdu. Aynı aparmanda oturan Sibel Bektaş isimli kadın ise 3 yaşındaki oğlu E.B'nin parkta oyun oynarken T.Y.'nin oğluna bağırıp, kızdığını görünce duruma tepki gösterdi. Ardından ikili arasında yaşanan tartışma esnasında T.Y.'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürüne Bektaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.Y., ve Bektaş'ı karakola götürdü. İkili burada karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sibel Bektaş, T.Y.'nin parkı adeta kendi mülki gibi kullandığını ifade ederek, konuyla ilgili bir çok yere şikayette bulunmasına rağmen çözüm bulamadıklarını dile getirdi. Bektaş, "Kadın çocuklarımızı parka sokmuyor, çocukların yeşilliğe basmasına izin vermiyor. Çocuklara bağırıp, hakaret ve tehdit ediyor. Bu yüzden biz çocuklarımızı parka çıkartamıyoruz" dedi.

"Konuya çözüm bulunmasını istiyoruz"

T.Y.'nin yaptıklarından dolayı bir çok yere şikayetçi olduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden Bektaş, konuya bir çözüm bulunmasını istediklerini dile getirerek, "Parkın suyunu kendi şahsına kullanıyor ve apartman önündeki kendisine ait küçük bir bahçeyi suluyor. Kendisi çocuklara hiçbir şekilde rahat vermiyor. Bundan dolayı da bir çok mahalle sakini çocuklarının parka gitmesine izin vermiyor. Biz karakolluk olduk, şikayetçi oldum. Defalarca muhtar, belediye apartman yöneticisi ve CİMER'e yazmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Olayın buraya yani karakolluk aşamasına gelmemesi için o kadar çabaladık ama sonunda karakolluk olduk. Şuanda evimizden de olduk, mağdurum. Kadın ev sahibinin evden çıkarması için baskı yapıyor.

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu, çocuğum insanlardan kaçıyor"

Yaşananlardan dolayı çocuğumun psikolojisi bozulduğunu kaydeden Bektaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çocuğum insanlardan kaçıyor ve korkuyor. T.Y., parkı kendi mülkü gibi kullanıyor ve çocukların çimlere basmasına izin vermeyip, bisikletli çocukların parka girmesini istemiyor. Top oynamak yasak diyor. Çocuklardan ondan kaçacağız diye düşüp dizlerini parçalıyor."

Öte yandan, tarafların karakolda şikayetçi olmaları üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.