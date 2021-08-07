H.K.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir annenin acı anı! 14 yaşındaki kızını odasında silahla vurulmuş olarak buldu - Son Dakika

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli