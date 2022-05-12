Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede? - Son Dakika

Avcılar'da 2 çocuk annesi Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde öldürülmüştü. Cinayetten sonra yakalanamayan sanık Akkuş'un gıyabi yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmaya, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar avukatıyla katıldı.

ACILI ANNE DURUŞMA ÖNCESİ PANKART AÇTI

Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan anne Bedia Akar'ın üzerinde, 'Seda burada, katil nerede' yazısıyla, kızının, mezarının ve katil zanlısının fotoğraflarının basılı olduğu bir tişört giydiği dikkat çekti. Anne Bedia Akar, sanığın bir an önce yakalanmasını isteğini söyleyerek, "Torunum iki yaşındayken annesiz kaldı. Şimdi neden benim annem yok, neden benim bir ailem yok demeye başladı. Katil Ercan Akkaş'ın yeri belli. Neden bugüne kadar yakalanmadı. Gelecek duruşmada onun demir parmaklık arkasında çekilen fotoğraflı tişörtünü giymek istiyorum" dedi.

"YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Bedai Akar'ın avukatı Avukat Fadime Polat da, sanık yakalanamadığı için formalite duruşmaya girdiklerini ifade ederek, "Duruşma 5 dakika sürmeyecek. Sanık Ercan Akkaş'ın yakalanarak, yargılanmasını istiyoruz" dedi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Ercan Akkaş yakalanmadığı için dava ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan Seda Kurt'un daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir sığınma evinde, bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı da ortaya çıkmıştı. Bir grup kadın da Bedai Akar'a destek olmak için, adliyeye gelerek duruşmayı izledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde, Ercan Akkaş, tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı eşi, 2 çocuk annesi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Ercan Akkaş, 2.5 yıldır yakalanamadı. Cinayet sanığı, hakkında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Kasım ayında açılan davada gıyabında yargılanıyor.