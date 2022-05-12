Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede? - Son Dakika
Üye Girişi

Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede?

12.05.2022 14:30
Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede?

Avcılar'da 2,5 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt davasında, cinayet sanığı yakalanamadığı gerekçesiyle duruşma ertelendi. Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan anne Bedia Akar üzerinde "Seda burada, katil nerede" yazısıyla, kızının, mezarının ve katil zanlısının fotoğraflarının basılı olduğu bir tişört giydi.

Avcılar'da 2 çocuk annesi Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde öldürülmüştü. Cinayetten sonra yakalanamayan sanık Akkuş'un gıyabi yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmaya, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar avukatıyla katıldı.

ACILI ANNE DURUŞMA ÖNCESİ PANKART AÇTI

Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan anne Bedia Akar'ın üzerinde, 'Seda burada, katil nerede' yazısıyla, kızının, mezarının ve katil zanlısının fotoğraflarının basılı olduğu bir tişört giydiği dikkat çekti. Anne Bedia Akar, sanığın bir an önce yakalanmasını isteğini söyleyerek, "Torunum iki yaşındayken annesiz kaldı. Şimdi neden benim annem yok, neden benim bir ailem yok demeye başladı. Katil Ercan Akkaş'ın yeri belli. Neden bugüne kadar yakalanmadı. Gelecek duruşmada onun demir parmaklık arkasında çekilen fotoğraflı tişörtünü giymek istiyorum" dedi.

"YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Bedai Akar'ın avukatı Avukat Fadime Polat da, sanık yakalanamadığı için formalite duruşmaya girdiklerini ifade ederek, "Duruşma 5 dakika sürmeyecek. Sanık Ercan Akkaş'ın yakalanarak, yargılanmasını istiyoruz" dedi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Ercan Akkaş yakalanmadığı için dava ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan Seda Kurt'un daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir sığınma evinde, bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı da ortaya çıkmıştı. Bir grup kadın da Bedai Akar'a destek olmak için, adliyeye gelerek duruşmayı izledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde, Ercan Akkaş, tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı eşi, 2 çocuk annesi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Ercan Akkaş, 2.5 yıldır yakalanamadı. Cinayet sanığı, hakkında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Kasım ayında açılan davada gıyabında yargılanıyor.

YORUMLAR
500
Hapisten Kaçan Mahkum Adliyeden Çıkarken Görüntülendi Hapisten Kaçan Mahkum Adliyeden Çıkarken Görüntülendi Yargı 32. Bölüm Fragman Yargı 32. Bölüm Fragman

Cinayet, Avcılar, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede? - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
14:25 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
13:45 Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü
13:36 İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı
13:33 Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinde şartlar belli oldu: Kampanyadan 1 kez yararlanılabilecek, kredi süresi en fazla 120 ay olacak
13:28 İsmail Saymaz, Gezi Davası Hakimi Murat Bircan'ın dilekçesini paylaştı: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 14:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement