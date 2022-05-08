Bir annenin azmi... "Yapamazsın" diyenlere inat şimdi çocuklarının geçimini sağlıyor - Son Dakika

Bir annenin azmi... "Yapamazsın" diyenlere inat şimdi çocuklarının geçimini sağlıyor

-İşçi olarak girdiği çay ocağını satın aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evini geçindirmek ve evlatlarına bakabilmek için çay ocağı işleten anne çalışma azmiyle müşterilerin takdirini kazanıyor.

Evini geçindirmek için çay ocağında eleman olarak çalışmaya başlayan Derya İncegül, dükkanı devir alarak kendi işini kurdu. Bir kadın olarak tek başına çay ocağı işleten anne Derya İncegül çalışma azmiyle insanların takdirini kazanıyor. Demlediği güzel çaylarla ve kadın olarak hijyenik olmasıyla müşterilerine hizmet ediyor.

Çıktığı yolda çok savaşlar verdiğini anlatan iki çocuk annesi Derya İncegül, duygularını şu şekilde ifade etti:

Ben bu çalıştığım dükkana 1buçuk sene önce eleman olarak girmiştim. Sonra burası devredilecekti. Bende aldım. 1 senedir kendim işletiyorum. Fazla zorlanmıyorum çünkü herkes saygı duyuyor. Bence çalışmak çok güzel. İki çocuğum için mücadele içindeyim. Dışardan tepkiler aldım mı, aldım. Yapamazsın, zor bi meslek dediler. Ama ben bütün gücümle yapmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen savaşmaya devam ediyorum. Geçimimizi buraya borçluyum. Kızımı çalışmaya başladı. Oğlum daha yeni askerden geldi. Tabi ki evlatlarımın daha düğünü falan olacak. ve bunları ben karşılamak zorundayım. Mücadele. Bugün anneler günü. Benim gibi çalışan, hayatla savaşan bütün annelerin ve şehit annelerinin gününü canı gönülden kutlarım."