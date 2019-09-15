Son Dakika Haberleri: "Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan" doğa harikası: Yedi Değirmenler
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan" doğa harikası: Yedi Değirmenler

1 saat önce

"Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan" doğa harikası: Yedi Değirmenler Yedi Değirmenler son yıllarda büyük ilgi görüyorGİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde rivayete göre yüzyıllar önce meydana gelen acı bir olayın ardından oluşan şelale ve o şelaleden yararlanan 7 kabilenin yaptırdığı...

"Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan" doğa harikası: Yedi Değirmenler

Yedi Değirmenler son yıllarda büyük ilgi görüyor

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde rivayete göre yüzyıllar önce meydana gelen acı bir olayın ardından oluşan şelale ve o şelaleden yararlanan 7 kabilenin yaptırdığı değirmenler şimdilerde bölge turizmine katkı sağlıyor.

Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu 'Çay Deresi'ne düşürür. Azgın suya kapılan çocuğunu bir türlü kurtaramayan anne o an yaşadığı üzüntüyle 'Allah suyunu kurutsun' diyerek beddua eder ve göğsünü keserek dereye atar. Bir süre sonra kuruyan dere yaklaşık 500 metrelik bir şelale oluşturacak şekilde ortaya çıkar. Şelaleden ise şu an her biri 100 yılı aşkın süredir kullanılan 7 ayrı kabileye ait değirmen yapılır. Aradan geçen onca yılın ardından çocuğunu kaybeden annenin bedduası sonucu kuruyan derenin oluşturduğu şelale ile ortaya çıkan 'Yedi Değirmenler' 5 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan proje ile turizme kazandırıldı.

Tabiat Parkına gelen ziyaretçileri ağırlayan Şafak Karaman, 2017 yılında geldiği Yedi Değirmenlere hayran kaldığı için burada kalmak istediğini belirtti.

Karaman, yaptığı açıklamada, tabiat parkı içinde bulunan değirmenlere her geçen yıl ziyaretçilerin daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, "Bölgede 7 tane değirmen var bunlar aktif ve bölge halkı tarafından kullanılıyor. Burası gerekten de çok güzel ama sahipsiz kalmış. Devlet burayı yapmış fakat kimse burayı işletmek için almamış bizde burayı alarak çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıl güzel bir sezon yaşadık ve burası artık daha tanınır hale geliyor. Bu da her geçen gün ziyaretçi sayısının artması ile gözlemleniyor. Yedi Değirmenler bölgenin, Giresun'un turizm açısından majör noktalarından bir tanesi olacaktır" dedi.

Bölgede yaşayan Ali İhsan Kahraman ise rivayet edilen olayı anlatarak, şunları söyledi:

"Burada Yeniköy, Avluca ve Akkaya Köyü var. Buradaki 7 kabile kendisi için bir adet değirmen yapmış ve halende aktif olarak çalışıyor. Bir annenin can havli ile söylediği bir kelime sonucu oluşmuş doğa harikası Yedi Değirmenler. Bunlar birer rivayet. Yıllardır hep böyle anlatılagelir.

Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası: Yedi Değirmenler

Giresun, Espiye, Anne, Çay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı Kaldırımda yürüyen anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü Yargıtay'dan emsal karar! Dedikoducu işçiye tazminat yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan" doğa harikası: Yedi Değirmenler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]