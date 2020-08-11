Bir annenin en acı mutluluğu - Son Dakika

Bir annenin en acı mutluluğu

Antalya'da doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 2,5 yaşındaki minik Ata, yutkunamadığı için takılan trakeostomiden 4 ay sonra ilk kez ağladı.

Bir annenin en acı mutluluğu, System.String[]

Antalya'da doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 2,5 yaşındaki minik Ata, yutkunamadığı için takılan trakeostomiden 4 ay sonra ilk kez ağladı. Oğlunun ağlama sesiyle uykusundan uyanan anne Ceylan Özdemir, o anları videoya kaydetti, "Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre, doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Sesine hasret kaldılar

Birçok kez yoğun bakıma kaldırılan Ata, bu zorlu süreçleri atlatmayı başardı. Doktorları bile şaşırtan direnciyle, adeta bir hayatta kalabilme mücadelesi örneği gösteren minik savaşçı, ilerleyen dönemlerde yutkunma güçlüğü yaşamaya başladı. Doktorların trakeostomi kararını istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalan Özdemir çifti, yapılan işlem sonrası çocuklarının sesine hasret kaldı.

Ağlama sesiyle uyandılar

Yaklaşık 4 aydır çok kısık sesler dışında Ata'dan ses duyamayan anne ve baba, bir sabah ağlama sesleriyle uyandı. İlk başta rüya gördüğünü zanneden çift, uyandıklarında seslerin gerçek ve çocuklarından geldiğini anlayınca büyük mutluluk yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden anne Ceylan Özdemir, oğlundan 4 ay sonrası gelen ağlama sesiyle sevinç gözyaşı döktü.

"Dışarıdaki çocuklardan geliyor sandık"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle sevincini paylaşan Ceylan Özdemir, "Hiç beklemiyorduk. Sesler çıkıyor ama rüya görüyoruz zannettik. Ata mı uyandı, dışarıdan çocuklardan mı geliyor anlayamadık. Yaklaşık 5 dakika kadar derdini anlatmaya çalıştı. Ses çıkarabilmesi, derdini anlatabilmesi, canı acıdığında bunu belli etmesi çok güzel bir şey. Çünkü biz bunu 4 aydır yaşamıyorduk. Trakeostomi açıldıktan sonra komple sesi kesilmişti, çünkü doktorumuz sesi çıkmayabilir demişti. Bu bizi çok üzmüştü. Bunu duymak bir anne için çok ağır bir şey. Ama Ata sabah bizi sesiyle uyandırdı" dedi.

"Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti"

Ceylan Özdemir, yaşadığı duygu yüklü anları anlatmaya şu sözlerle anlattı:

"Bu geçen sürede Ata'nın sesini duyamıyoruz diye çok üzülmüştük. Sesiyle uyandırdı beni. O güzel sesini duyabildik. Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti. Bir gün oğlumun ağlayıp, onun o sesine sevineceğim, bununla mutlu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle hayaller kurmamıştım. Şimdi en büyük hayalim onun sesinin devam ettirmesi. Şimdi yine arada sesler çıkartıyor ve dünyanın en mutlu annesi ben oluyorum. Sesi, nefesi her şeye değer, dünyalar güzeli bir çocuk çünkü. Sanki bir rüyadaydım ve hiç uyanmak istemedim. Ama uyandığımda o duyduğum ses gerçekti ve oğlumun sesiydi. Tıkandığında makineler ötüyor, onlar uyandırıyor beni. Makinelerin yerine onun sesini duymayı o kadar özlemişim ki, o kadar muhteşem bir duygu ki; Allah kimseyi evladının sesinden mahrum etmesin." - ANTALYA

Antalya, Aralık, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bir annenin en acı mutluluğu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı         
15:27
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız         
14:22
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı         
11:31
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı         
11:30
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı         
09:13
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi         
08:25
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim         
08:06
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 20:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir annenin en acı mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei