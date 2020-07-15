Bir annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı - Son Dakika

Bir annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı

Bir annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı Aksaray'da oğlu tarafından darp edilen annenin gözyaşları içinde feryadı yürekleri dağladı.

Bir annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı

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AKSARAY - Aksaray'da oğlu tarafından darp edilen annenin gözyaşları içinde feryadı yürekleri dağladı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra eve gelen İnan D. ailesiyle tartışmaya başladı. Annesi, kardeşleri, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan İnan D. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine önce kardeşlerini darp etti, sonra da annesini darp etti. Mahalle sakinleri tarafından polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, alkollü olan İnan D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Allah bu evladın canını alsın"

Oğlu tarafından darp edilen anne Gülveren D. ise sokakta kaldırım üzerinde oturarak gözyaşlarına boğuldu. Öz oğluna isyan eden anne Gülveren D., "Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım. Çoluğumu, çocuğumu kurtarsın kurban olduğum Allah. Çocuk işten geliyor, çocuğa sayıp sövüyor. Hücum ediyor çocuğa. Eziyet ediyor, bıçak, silah. Boşla oğlum dedim, bana bir tokat vurdu da ben şikayetçi değilim. Çocuklarımı bıraksın ben istemiyorum" diye gözyaşları içinde feryat etti. Darp edilmesi üzerine olay yerine polis ekiplerince ambulans çağırıldı. Anne Gülveren D.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ambulans içinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray, Hacılar, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı - Son Dakika
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