Bir Annenin Günahı dizisinin afişi yayınlandı
07.11.2020 09:37
Yayınlanan tanıtımları ve afişiyle izleyicinin dikkatini çeken dizide başrolleri Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.
Yayınlanan tanıtımları ve afişiyle izleyicinin dikkatini çeken dizide başrolleri Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı "Bir Annenin Günahı" yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.
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