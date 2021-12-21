Üye Girişi
BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ - Son Dakika

BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ

21.12.2021 10:56

İZMİR'de özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan Gönül Orhon (45), babasının kendisinden habersiz alıp götürdüğü oğlu E.T.O.'yu (4) alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.

İZMİR'de özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan Gönül Orhon (45), babasının kendisinden habersiz alıp götürdüğü oğlu E.T.O.'yu (4) alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor. Gönül Orhon Babası hamile kaldığımda çocuğu kabul etmedi. Benim soy ismimle kimliğini çıkardım. Babası, ben işteyken çocuğumu bakıcıdan almış, kaçırmış. 25 gündür uğraşıyorum. Tek isteğim, çocuğuma bir an önce kavuşmak dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2014 yılında 5 yıldızlı bir otelde çalışan Gönül Orhon, aynı tesiste çalışan M.Ş.T. (33) ile arkadaş oldu. Bir süre sonra yakınlaşan çift, duygusal birliktelik yaşamaya başladı. 2016 yılında hamile kalan Gönül Orhon, E.T.O. adını verdiği erkek bebeği dünyaya getirdi. İddiaya göre, baba M.Ş.T. çocuğu kabul etmeyince Gönül Orhon, oğlunu kendi soy ismiyle nüfusa kaydettirdi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

2019 yılına kadar çocuğuna tek başına bakan Gönül Orhon, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla M.Ş.T'yle ilişkisini sonlandırdı ve hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süre sonra E.T.O.'un varlığından haberdar olan M.Ş.T.'nin ailesi, çocuğu 15 günlüğüne yanlarına alarak yaylaya götürdü ve uzun süre annesine geri vermedi. Oğlunu geri vermek için şubat ayında Gönül Orhon'la buluşan M.Ş.T., onu kırsal bir bölgeye götürerek, iddiaya göre otomobilde cinsel saldırıda bulundu. Gönül Orhon'un şikayetçi olmasının ardından Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada M.Ş.T. beraat etti. Savcılık, beraat kararına Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti.

VELAYET DÜZELTME DAVASI AÇTI

6 ay sonra oğlunu alabilen Gönül Orhon, E.T.O.'nun velayetinin kesinleştirilmesi için Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sonucunda mahkeme E.T.O.'un velayetini anneye verirken, babayla da ayda 2 defa ve dini bayramlarda görüşebileceğine hükmetti. M.Ş.T. ve ailesinin davranışlarına daha fazla dayanamayacağını düşünen Gönül Orhon, İzmir'e taşınarak özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapmaya başladı. Kasım ayı sonunda İzmir'e giden M.Ş.T., annesi işe gittiğinde çocuğu bakıcısından alarak, Manavgat'a getirdi ve bir daha geri götürmedi. M.Ş.T., Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı velayeti düzeltme davasında çocuğun velayetini kendi üzerine almak istediğini belirtse de mahkeme bu talebi reddetti.

'HAMİLE OLDUĞUMU DUYUNCA İTİRAZ ETTİ'

Oğlunu geri almak için Manavgat'a gelen Gönül Orhon, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. M.Ş.T. ile 2014 yılında aynı otelde çalışırken tanıştıklarını, sonrasında ilişkilerinin ilerlediğini belirten Orhon 2016 yılında hamile kaldım. Hamileliğimi öğrendiğimde 2 ayı geçmişti. Bunu kendisine söyledim. İtiraz etti, 'kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuk bana ait değil, ne yaparsan yap' dedi. Bunun üzerine ben de 'tamam o zaman, sorumluluğu alıyorum, bu çocuğu büyüteceğim, yetiştireceğim' dedim. Çocuk dünyaya geldi. Kendi nüfusuma kaydettirdim. Çocuğun bütün işlemleri benim soy ismimle yapıldı. Hastane işlemleri, aşıları. Benim soy ismimle kimliğini çıkardım dedi.

'AİLESİ ÇOCUĞU SAHİPLENDİ'

İlk başta M.Ş.T.'nin ailesinin çocuktan haberi olmadığını anlatan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Gönül Orhon Aramızdaki başka bir davadan dolayı M.Ş.T.'nin ailesi, çocuğu öğrendi. Ailesi de çocuğu sahiplendi. Geçen sene yaylaya götüreceğiz diye çocuğu benden 15 günlüğüne aldılar. Geri getirmediler, 6 ay çocuğumu göremedim. Daha sonra aldım, çocuğumu İzmir'e taşındım. İzmir'de de adresime geldi. Çocuğumu benden habersiz, ben işteyken bakıcıdan almış kaçırmış. 25 gündür çocuğum için uğraşıyorum. Her yere başvurdum. Gereken her şeyi yaptım. Çocuğuma bir an önce kavuşmak istiyorum diye konuştu.

'VELAYET HAKKINI TASDİK ETMEK İÇİN DAVA AÇTIK'

Gönül Orhon'un avukatı Atalay Arslan, yaşananların acı verici olduğunu ifade ederek Çocuğu doğuran, bakan, büyüten annesi Gönül Orhon. Çocuk babası tarafından alınıyor ve geri verilmiyor. Çocuğu geri alabilmek ve velayet hakkını tasdik edebilmek için dava açtık. Mahkeme, şu anda doğal olarak bütün velayet haklarını müvekkilime vermiş durumda. Tedbiren de bu karar devam ediyor. Maalesef, şu anda çocuğun babası tarafından geri verilmeme durumu söz konusu. Çocuğu yeniden müvekkilimin alması için çabalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı.

BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ
BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ
BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ
BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ

Manavgat, Antalya, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!         
11:41
Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler         
11:37
Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı         
11:34
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:46:36. #1.13#
SON DAKİKA: BİR ANNENİN OĞLUNU GERİ ALMA MÜCADELESİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement