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Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı

06.09.2021 11:34

Antalya'da oğlunun agresif ve içine kapanık olduğunu fark eden anne, oğlunun gitarının içine gizli kamera yerleştirdi. Oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit eden anne, soluğu uzmanların yanda aldı. Doğum günü partisinde uyuşturucuya başladığını ifade eden genç, erken kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İş insanı M.M. (45), 4 ay önce oğlu Y.M.'nin (18) hem agresifleştiğini hem de içine kapandığını fark etti. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren oğlu ile konuşmak isteyen M.M., tatmin edici cevaplar alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

GİTAR İÇİNE GİZLİ KAMERA KOYDU

Oğlunun gitarına gizli kamera yerleştiren M.M., böylece 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğlunun itirazlarına karşın görüntüleri izleten M.M., çözüm için uzmanlara başvurdu. Uzmanların tavsiyesiyle oğlunu bulunduğu ortamlardan uzaklaştıran anne M.M., oğlunun artık uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE BAŞLAMIŞ

Y.M.'nin, yakın arkadaşının doğum günü partisine gittiğinde, arkadaşlarının 'Bak çok güzel bir sigara' diyerek birkaç defa uyuşturucu verdiğini anlatan M.M. "Oğlum o günden sonra gizli gizli uyuşturucu maddeden alıp odasında içmeye başlamış. 4 ay boyunca içmiş. Fark ettim ama konduramadım. Sonrasında odasındaki gitarın içine yerleştirdiğim kameradan tespit ettim. Çok üzüldüm ama hemen o ortamdan uzaklaştırdım. Zaten oğlumla arkadaş gibiyim. Ona yanlış yaptığını anlattım. Kurtardım" diye konuştu.

Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti

FİZİKSEL DEĞİŞİMLER YAŞIYORLAR

Özellikle ergenlikte çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten M.M., uyuşturucu madde kullananların ten renginin sarardığını, fiziksel değişimler yaşadığı ve sürekli uyuduklarını söyledi. Bu durumda ailelerin şüphelenmeleri gerektiğini ifade eden M.M. "Aileler çocuklarıyla arkadaş olsun. Ben kurtarabildim. Ama ona farklı yaklaşsaydım, belki daha çok içine kapanacaktı" dedi.

Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti

"ŞİMDİLERDE AKLIMA BİLE GELMİYOR"

Y.M. de erkenden uyuşturucudan uzaklaştığı için şanslı olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığının başladığını ve krizler geçirdiğini belirten Y.M. "İstediğim an uyuşturucuya ulaşabiliyordum. Sonra annem durumu fark etmiş. Gitarımın içine kamera yerleştirmiş ve beni sürekli izlemiş. Buna çok şaşırdım. Şimdilerde aklıma bile gelmiyor" dedi.

Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı

Uyuşturucu, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika


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