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Bir annenin yurttaki karantinada 13. günü
9 dakika önce
Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda başlayan karantina günlerimi "Bir annenin karantina altında 5 günü" başlığıyla yazmıştım. Odanın dışına dahi çıkmadığımız bu sürecin şimdi de 13. güne kadar yani çıkışa bir güne kala olan diğer günleri paylaşmak istedim.
Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda başlayan karantina günlerimi "Bir annenin karantina altında 5 günü" başlığıyla yazmıştım. Odanın dışına dahi çıkmadığımız bu sürecin şimdi de 13. güne kadar yani çıkışa bir güne kala olan diğer günleri paylaşmak istedim.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:02
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