Bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bir apartman karantinaya alındı
6 saat önce
Karantinaya alınan bina Bina önünde bekleyen polisler Bina önünde alınan güvenlik önlemleri ELAZIĞ - Elazığ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Karantinaya alınan bina
Bina önünde bekleyen polisler
Bina önünde alınan güvenlik önlemleri ELAZIĞ - Elazığ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:23 Kaynak: AA
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