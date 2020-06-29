Bir apartmandaki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Bir apartmandaki karantina kaldırıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde astım hastası bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yaşadığı apartmanda başlatılan karantina sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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