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Bir araç çarptı, iki araç üzerinden geçti

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Bir araç çarptı, iki araç üzerinden geçti, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, E87 kara yolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28), yol kenarından yaya olarak Menemen'e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Bu sırada seyir halinde olan iki araçta Çavuşoğlu'na çarptı. Talihsiz kaza sonucunda genç yaşamını yitirdi.


Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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