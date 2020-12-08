Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı - Son Dakika

Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
08.12.2020 15:36
AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından da demir korkuluğu aşarak, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarptı.
AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından da demir korkuluğu aşarak, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarptı.
5 metre yükseklikteki duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.Kaza, öğle saatlerinde Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kamuran İnan yönetimindeki 05 AK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önünde giden hafif ticari araca çarptı. Otomobil, yol kenarındaki demir korkuluğu aşıp, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarparak durdu. 5 metre yükseklikteki duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü İnan, kazayı yara almadan atlattı.
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