AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından da demir korkuluğu aşarak, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarptı.

Son Dakika › Güncel › Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı - Son Dakika

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