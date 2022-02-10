Bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atılması olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Şubat'ta Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bir araca el yapımı patlayıcı atılması olayına ilişkin çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu araca el yapımı patlayıcı atılması olayı ile ilgili 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce 06.02.2022 tarihinde Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesinde bir araca yönelik el yapımı patlayıcı atılması olayının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren ve olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanmış, 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakkında Adli Kontrol Tedbiri uygulanmış, 1 şüpheli tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.