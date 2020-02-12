Bir araca zarar verip iki eve ateş eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir araca zarar verip iki eve ateş eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bir araca zarar verip iki eve ateş eden 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da bir otomobile zarar verip iki eve tabancayla ateş ettiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir otomobile zarar verip iki eve tabancayla ateş ettiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir rezidansta S.K'ye ait dairenin kapısına silahla ateş edildiği ve bahçede park halindeki aracına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Pınar Mahallesi'ndeki bir rezidanstaki daireye de tabancayla ateş edildiği ihbarı aldı.

Her iki olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, 1'i kadın 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliler Çilem K, dini nikahla birlikte yaşadığı Yusuf K. ve arkadaşları Abdullah T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilerin, park halindeki otomobile tabancanın kabzasıyla ve yumruk vurarak zarar verip ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir araca zarar verip iki eve ateş eden 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:43 Kaynak: AA
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