Son Dakika Haberleri: Bir Aracın Çarptığı Diğerinin İse Ezdiği Genç Kadın Kurtarılmadı

Bir Aracın Çarptığı Diğerinin İse Ezdiği Genç Kadın Kurtarılmadı

46 dakika önce

Bir aracın çarptığı diğerinin ise ezdiği genç kadın kurtarılmadıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşına geçerken ticari aracın çarpması sonucu karşı şeride uçan 22 yaşındaki Neslihan Dere, üzerinden başka bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bir aracın çarptığı diğerinin ise ezdiği genç kadın kurtarılmadı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşına geçerken ticari aracın çarpması sonucu karşı şeride uçan 22 yaşındaki Neslihan Dere, üzerinden başka bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Aydın- İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. idaresindeki özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye çarpmış, ayakları yerden kesilen genç kadının üzerinden İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil geçmişti. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Rahatsızlığı nedeniyle yolun karşısında bulunan özel hastaneye gitmeye çalıştığı öğrenilen Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dere'nin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

İzmir, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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