Bir Aracın Çarptığı Diğerinin İse Ezdiği Genç Kadın Kurtarılmadı

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Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in Babasından Dolayı Eleştirilmesine İlk Kez Cevap Verdi: Bu Ortaçağ Zihniyetidir