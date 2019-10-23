"Bir arada yaşam için yeni bir söylem" eğitimi

Hrant Dink Vakfı'nın yürütücülüğünde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru Projesi" kapsamında "Bir Arada Yaşam için Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi" programı, 5-8 Aralık'ta yapılacak.

Hrant Dink Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayata Destek Derneği ve Sabancı Üniversitesi ortaklığında yürütülen "Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru Projesi", Türkiye'de bir arada yaşama imkanını güçlendirmek için kamu, sivil toplum ve medya sektörleri arasındaki iş birliğini arttırarak, Suriyeli sığınmacılara yönelik ayrımcılığı ve ayrımcı söylemleri sorgulamayı, farklılıklara saygılı yeni bir dil ve söylemi desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, insan hakları ilke ve değerleri, ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele yöntemleri,

göç farkındalığı, mülteci hakları, ilkeli habercilik, nefret söylemi ve alternatif söylem konularını içeren "Bir Arada Yaşam için Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi" başlıklı eğitim programı 5-8 Aralık'ta düzenlenecek.

Eğitim programında, eleştirel düşünme, aktif dinleme ve iletişim, sunum teknikleri gibi katılımcıların eğitmenlik becerisi edinmelerini hedefleyen oturumlar yapılacak.

Programa, İstanbul, Hatay veya Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kamu, medya ve sivil toplum kuruluşlarından birinde aktif çalışanlar başvurabilecek.