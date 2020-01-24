"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasında 168 milyon lira toplandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AFAD koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasında 168 milyon lira nakdi bağış toplandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarıyla 13 Ocak'ta "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası başlatıldığı hatırlatılarak, "Söz konusu kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 168 milyon lira ayni ve nakdi bağış toplanmıştır. Toplanan bu bağışlar ile İdlib'e 740 tır insani yardım malzemesi gönderilmiştir. Yine bu bağışlarla sınırlarımızın öteki tarafında Mashat Ruhi'de iki noktada, Killi-1, Killi-2'de 20 bin briket ev inşası çalışmalarına başlanılmıştır. İdlib'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle devam eden 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına desteklerinden dolayı tüm kadirşinas halkımıza teşekkür ederiz" denildi.



Açıklamada, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında zorlu kış şartlarında evlerini, yurtlarını terkederek yaşam mücadelesi veren İdlibli kardeşimize AFAD başta olmak üzere Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Hüdayi Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Sadakataşı Derneği üzerinden destek olabilir, nakdi ve ayni bağışta bulunmaya devam edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA