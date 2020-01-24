"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı - Son Dakika

"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yapılan bağışların 168 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yapılan bağışların 168 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 13 Ocak'ta başlatılan kampanya için yapılan ayni ve nakdi bağışların 168 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Bağışlarla İdlib'e 740 tır insani yardım malzemesi gönderildiği, sınır ötesinde Mashat Ruhi'deki "Killi-1" ve "Killi-2"de 20 bin briket ev inşası çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür edilen açıklamada, AFAD başta olmak üzere Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Hüdayi Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Sadakataşı Derneği üzerinden nakdi ve ayni bağışların alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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