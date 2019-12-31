Bir araya gelen 8 genç çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Bir araya gelen 8 genç çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

Manisa'da bir araya gelen 8 genç, çocukların yüzünü güldürmek için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı.

Bir araya gelen 8 genç çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Manisa'da bir araya gelen 8 genç, çocukların yüzünü güldürmek için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı. Esnaf ve hayırseverlerin destek verdiği kampanya sonrası Yuntdağı bölgesindeki kırsal mahallelerde yaşayan 100'ün üzerinde çocuğun yeni yıla mutlu girmesini sağladı.


İşçi ve öğrenci gençlerin bir araya gelerek başlattıkları 'Bir umudum sende anlıyor musun?' isimli kampanyaya, esnaf ve birçok hayırsever destek oldu. Öğrenci ve fabrika işçisi gençlerin oluşturduğu grup, kampanyayla topladıkları oyuncak ve kitapları, Yuntdağı'nın kırsal köylerinde yaşayan 100'ün üzerindeki çocuğa dağıttı. Maldan ve Akçaköy'deki çocuklar oyuncakları ve kitapları görünce çok mutlu oldu. Çocukların hediyelerini alınca yaşadıkları mutluluk yürekleri ısıttı.


Kampanyayı başlatan Dündar Uçtu ve Ulaş Uçtu, yoksul çocukların kitap ve oyuncağa ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ve onların yüzünü biraz olsun güldürmek istediklerini söyledi.


Dündar Uçtu, "Yeni yılda çocukların yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Onlar kitapla buluşsun, okusunlar, oyunlar oynasınlar. Çocukların sevincine ortak olmak bizi de çok mutlu etti" derken, Ulaş Uçtu da, oyuncak ve kitap kampanyasını geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kitap ve oyuncak kampanyamıza birçok kişi destek oldu. Fabrika çalışanları da maddi ve manevi desteklerini verdiler. Çocukları kitapla, oyuncakla buluşturduk. Hediyeleri aldıklarında yüzlerindeki ifade her şeye değerdi" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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