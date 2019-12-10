Son Dakika Haberleri: "Bir AŞ Hikayesi" izleyiciyi gastronomi yolculuğuna çıkaracak
Son Dakika Güncel 'Bir AŞ Hikayesi' izleyiciyi gastronomi yolculuğuna çıkaracak - Son Dakika

"Bir AŞ Hikayesi" izleyiciyi gastronomi yolculuğuna çıkaracak

6 saat önce

TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinin ve TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşan Su Savaşları'nın yapımını üstlenen A23 Medya, "Bir AŞ Hikayesi" isimli yeni projesini izleyicilerin beğenisine sundu.

TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinin ve TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşan Su Savaşları'nın yapımını üstlenen A23 Medya, "Bir AŞ Hikayesi" isimli yeni projesini izleyicilerin beğenisine sundu.

Her bölüm bir malzeme üzerinden oluşan farklı tabakları ve şeflerin tutkulu süreçlerini ekrana taşıyacak belgeselin ilk bölümünde "sakatat" hikayeleri anlatıldı.

Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığında hazırlanan programın yönetmenliğini Tuba Eraydın ve Ceylan Sözer, sunuculuğunu ise gastronomi hikayelerinin peşindeki lezzet avcısı Mete Göktürk üstleniyor.

"Bir AŞ Hikayesi", pazar günleri 20.00'de TRT Belgesel kanalında ekrana geliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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