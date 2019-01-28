"Bir Asi Hikayesi" Belgeselinin Galası Yapıldı

25 Ocak 2019 Cuma günü Erdal İnönü (Yeni Çarşı) Konferans Salonunda gerçekleşen galaya Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural, CHP Samandağ İlçe Başkanı Av. Turgay Abacı, Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik, By Aslan Sanat Merkezi kurucusu Yusuf Aslan, Samandağspor Kulüp Başkanı Yusuf Yatkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Art Mission Production 'un yapımcılığında, Arap Alevileri, Arap Alevilerinin kültürleri, inançları, ön yargıları, geleneksel ritüelleri, yaşadıkları ve göç ettikleri yerler gibi konuları ele alan Arap Alevi tarihi Belgeseli gösterimi 25 Ocak'ta başlamış olup, 24 Şubat' a kadar her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 19:00'da Samandağ Yeni Çarşı Salonunda gösterimde kalacak.

By Aslan Sanat Merkezi kurucusu Yusuf Aslan yaptığı açıklamada; " Arap Alevi tarihini gelecek nesillere aktaracak bu çalışmayı önemsiyor ve elimizden gelen desteği yapıyoruz. 1 ay boyunca devam edecek etkinliğimize tüm dostlarımızı bu etkinliği izlemeye ve desteklemeye davet ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

Belgesel Yönetmeni Uğur Kara; " Arap Alevi tarihi ve onlar üzerine ön yargıların anlatıldığı çalışmayı Samandağ ilçesinde gösterime girmesi bizi onurlandırdı. Geçmişten günümüze Arap Alevi tarihini anlatan çalışmamızı destekleyen Samandağ Belediyesi ve By Aslan Sanat Merkezi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Film gösterimi 1 ay boyunca her hafta sonu saat 19:00'da bandrol devam edecek. Tüm halkımızı bekliyoruz. " ifadelerine yer verdi.