Bir Asi Hikayesi" Belgeselinin Galası Yapıldı

Samandağ Belediyesi ve By Aslan Sanat Merkezi'nin organizasyonuyla "Bir Asi Hikayesi" adlı belgeselin galası gerçekleştirildi.

Art Mission Production'ın yapımcılığını üstlendiği Arap Alevileri, Arap Alevilerinin kültürleri, inançları, ön yargıları, geleneksel ritüelleri, yaşadıkları ve göç ettikleri yerler gibi konuları ele alan Arap Alevi tarihini anlatan belgeselinin galası Yeni Çarşı Salonu'nda gerçekleştirildi. Belgesel gösterimleri, 24 Şubat'a kadar her haftasonu saat 19.00'da gösterilecek.



By Aslan Sanat Merkezi kurucusu Yusuf Aslan, 1 ay boyunca devam edecek etkinliğe vatandaşları davet etti. Bir Asi Hikayesi belgeselinin yönetmeni Uğur Kara ise Arap Alevi tarihi ve onlar üzerine ön yargıların anlatıldığı çalışmayı, Samandağ ilçesinde gösterime sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Galaya, Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural, CHP Samandağ İlçe Başkanı Av. Turgay Abacı, Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

