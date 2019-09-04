Son Dakika Haberleri: "Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez"

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasilerden, sosyal medyada Sivas Kongresi paylaşımları
Erdoğan'ın videosunu paylaştığı fenomen, suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'a Yüksek Hızlı Tren müjdesi Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]