"Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez"
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04
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