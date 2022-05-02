Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika
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Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar

02.05.2022 17:37

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde büyüklerin meydanda toplanan çocuklarla bayramlaşma geleneği yaklaşık bir asırdır sürdürülüyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde büyüklerin meydanda toplanan çocuklarla bayramlaşma geleneği yaklaşık bir asırdır sürdürülüyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla belde sakinleri, meydanda toplanan çocuklarla tek tek bayramlaşarak onlara şeker ve harçlık veriyor.

Ellerindeki poşetlerle meydanda uzun sıra oluşturan çocuklar, büyüklerinden şeker ve harçlık almanın sevincini yaşıyor. Çocuklara şeker dağıttıktan sonra belde sakinleri birbirleriyle de bayramlaşarak geleneklerini yaşatıyor.

Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, yaptığı konuşmada, bayramlaşma geleneklerinin bir asra dayandığını söyledi. Belde sakinlerinin birbirleriyle ve çocuklarla buluşarak bayram sevincini yaşadıklarını belirten Gökçe, "Bayramlaşma gelenekleri birlik ve berberliği güçlendiriyor. Beldemizde küçüklerin aksine büyüklerimiz çocukların yanına giderek, onları sevindiriyor. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca belediyede de bayramlaşma programı düzenleyen Gökçe, muhtarlar ve meclis üyeleriyle Kıbrıs Gazisi Mustafa Öztürk'ü ziyaret ederek hediye verdi.

Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar
Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar
Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar
Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar

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Ramazan Bayramı, Kocaaliler, Burdur, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika


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